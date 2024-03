Shenzhen Kedali Industry Aktie: Pleite oder Chance?

Die technische Analyse der Shenzhen Kedali Industry-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 100,76 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 72,75 CNH weicht somit um -27,8 Prozent ab, was als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (73,26 CNH), so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-0,7 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Shenzhen Kedali Industry derzeit eine Dividendenrendite von 0,39 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,64 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Kedali Industry ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Shenzhen Kedali Industry eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut"-Wert führt.