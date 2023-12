Shenzhen Kedali Industry Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Shenzhen Kedali Industry-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 77, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Ebenso ist der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 71,25 weniger volatil und zeigt auch hier, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich zum durchschnittlichen Aktienkurs aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Shenzhen Kedali Industry-Aktie eine Rendite von -29,35 Prozent, was mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von 12,36 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt die Aktie mit 41,72 Prozent deutlich darunter. Deshalb erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shenzhen Kedali Industry besonders positiv diskutiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Kedali Industry bei einem Wert von 18, was bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält sie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.