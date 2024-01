Shenzhen Kedali Industry Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Kedali Industry liegt bei 18, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Automatische Komponenten" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist und daher eine neutrale Bewertung erhält.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Shenzhen Kedali Industry im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,35 Prozent, was 35,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 14,19 Prozent, was bedeutet, dass Shenzhen Kedali Industry derzeit um 43,54 Prozent hinter diesem Wert zurückbleibt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Shenzhen Kedali Industry liegt derzeit bei 0,34 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,5 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie eine schlechte Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Zusammenhang mit Shenzhen Kedali Industry in den letzten Monaten zugenommen hat, was als positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Shenzhen Kedali Industry daher positiv bewertet.