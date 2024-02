Shenzhen Kedali Industry Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In Bezug auf die Aktie von Shenzhen Kedali Industry wurden zuletzt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Faktor. Das aktuelle KGV von Shenzhen Kedali Industry beträgt 15. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Automatische Komponenten" ist dies ein neutraler Wert, weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Shenzhen Kedali Industry beträgt derzeit 43,13, was auf eine neutrale Position hinweist. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 57, was ebenfalls auf eine neutrale Position hindeutet. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI daher als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Aktie von Shenzhen Kedali Industry in den letzten 12 Monaten um 48,38 Prozent gefallen ist. Dies bedeutet eine Underperformance von 39,94 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance der Aktie deutlich darunter, nämlich um 38,75 Prozent. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den Branchenvergleich ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung der Aktie von Shenzhen Kedali Industry.