Shenzhen Kedali Industry Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu beurteilen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Automatische Komponenten" beträgt das aktuelle KGV von Shenzhen Kedali Industry 18. Im Durchschnitt liegt das KGV vergleichbarer Unternehmen in dieser Branche bei 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie von Shenzhen Kedali Industry weder unterbewertet noch überbewertet.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,35 Prozent erzielt, was 37,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7,69 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 12,63 Prozent, aber Shenzhen Kedali Industry liegt mit einer Rendite von 41,98 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Shenzhen Kedali Industry derzeit eine Rendite von 0,34 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,49 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Shenzhen Kedali Industry in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.