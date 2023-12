Shenzhen Kaifa Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Shenzhen Kaifa Aktie überwiegend negativ von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Anleger-Stimmung wird daher als "schlecht" eingestuft, da in den Kommentaren hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Zusätzlich wurden 7 berechenbare Signale gefiltert, die alle auf eine negative Bewertung hindeuten.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Shenzhen Kaifa-Aktie negativ bewertet werden. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 17,93 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 15,72 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,33 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 16,73 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -6,04 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Shenzhen Kaifa-Aktie auf Basis dieser Indikatoren als "schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, während die Kommunikationsfrequenz zugenommen hat. Dies führt ebenfalls zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") und der gleichen Branche ("Computer & Peripheriegeräte") hat die Shenzhen Kaifa-Aktie eine überdurchschnittliche Rendite erzielt. Mit einer Rendite von 52,66 Prozent im letzten Jahr liegt sie 39,48 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 18,6 Prozent, wobei Shenzhen Kaifa aktuell 34,05 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.