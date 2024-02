Shenzhen Kaifa Aktie: Es wird konkret!

Die Shenzhen Kaifa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 17,44 CNH und einen aktuellen Kurs von 13,02 CNH, was einer Abweichung von -25,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 14,37 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -9,39 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Shenzhen Kaifa mit einer Rendite von 4,79 Prozent mehr als 23 Prozent darüber. Die "Computer & Peripheriegeräte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von -14,24 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Shenzhen Kaifa mit 19,03 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Shenzhen Kaifa beträgt derzeit 0,94%, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,32%. Mit einer Differenz von lediglich 0,38 Prozentpunkten wird das Unternehmen daher als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität sich erhöht hat, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Shenzhen Kaifa.