Shenzhen Jufei Optoelectronics Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Shenzhen Jufei Optoelectronics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,49 CNH erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 5,67 CNH verzeichnet, was einem Unterschied von +3,28 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,74 CNH ergibt eine ähnliche Bewertung, da der letzte Schlusskurs in der Nähe dieses Durchschnitts lag (-1,22 Prozent Abweichung).

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shenzhen Jufei Optoelectronics-Aktie liegt bei 37, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt liegt (KGV von 0). Gemäß fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der Performance im Vergleich zur Branche konnte Shenzhen Jufei Optoelectronics in den letzten 12 Monaten einen Anstieg um 42,38 Prozent verzeichnen. Dies stellt eine Outperformance von +49,63 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,25 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit 29,9 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Shenzhen Jufei Optoelectronics ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen dominierten in den vergangenen Tagen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.