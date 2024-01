Shenzhen Jufei Optoelectronics Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Stimmung und das Interesse rund um Aktien können wichtige Indikatoren für die zukünftige Entwicklung sein. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Eine hohe Anzahl von Beiträgen und Diskussionen über einen längeren Zeitraum können ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage geben. In Bezug auf die Aktie von Shenzhen Jufei Optoelectronics zeigt die Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Shenzhen Jufei Optoelectronics war eher positiv. Insgesamt erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild daher die Bewertung "Gut".

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Jufei Optoelectronics zeigt sich, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Mit einem aktuellen KGV von 37 liegt das Unternehmen im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Jufei Optoelectronics ein aktuelles Niveau von 5,58 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,23 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 und dem GD50. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Shenzhen Jufei Optoelectronics eine Dividende von 1,77 % ausschüttet, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0,92 % liegt. Daher ergibt sich in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".