Shenzhen Jinjia Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs von Shenzhen Jinjia hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,92 Prozent erzielt, was 14,52 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Materialiensektor (-7,4 Prozent) liegt. Auch die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -7,4 Prozent, und Shenzhen Jinjia liegt aktuell 14,52 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen besonders positive Diskussionen über Shenzhen Jinjia geführt. Das Anleger-Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen einen positiven Trend, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Größtenteils neutral waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Jinjia liegt mit 179,88 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Behälter & Verpackung" weist einen Wert von 0 auf, was bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist und eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shenzhen Jinjia-Aktie sowohl in Bezug auf den längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt sowohl unter dem 200-Tage-Durchschnitt als auch unter dem 50-Tage-Durchschnitt, was auf einen negativen Trend hinweist.

Insgesamt wird Shenzhen Jinjia auf Basis der genannten Kriterien mit einem "Schlecht"-Rating versehen.