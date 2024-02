Stevanato Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierzu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Stevanato Spa-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 58. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Stevanato Spa auf dieser Basis überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Stevanato Spa.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Stevanato Spa unterhalten. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Gemäß der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Stevanato Spa, da 6 Kaufempfehlungen, 0 Neutralbewertungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Interessant ist auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Stevanato Spa, das bei 33,4 USD liegt. Dies würde einer Kursentwicklung von 3,18 Prozent entsprechen, da der Kurs zuletzt bei 32,37 USD notierte. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Analysten-Untersuchung führt somit insgesamt zur Einstufung "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Stevanato Spa in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".