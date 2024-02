Shenzhen Jinjia Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Shenzhen Jinjia: Analyse der Dividende, technischen Daten und Branchenvergleiche

Shenzhen Jinjia weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,41 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,11 % für "Behälter & Verpackung". Dies ergibt eine Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass der GD200 des Wertes bei 6,05 CNH liegt, während der Kurs der Aktie bei 4,62 CNH um -23,64 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der GD50 beträgt 5,16 CNH, was einer Abweichung von -10,47 Prozent entspricht, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shenzhen Jinjia liegt bei 33,04, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,87, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Shenzhen Jinjia mit einer Rendite von -39,79 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die "Behälter & Verpackung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -24,78 Prozent, wobei Shenzhen Jinjia mit 15,01 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.