Shenzhen Jinjia Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Shenzhen Jinjia beträgt 70,27, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft angesehen wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 67 für die Shenzhen Jinjia, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ein "Neutral" Rating erhält. Insgesamt erhält die Kategorie "Schlecht" daher eine schlechte Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shenzhen Jinjia-Aktie bei trendfolgenden Indikatoren für den längerfristigeren 200-Tages-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 6,36 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 5,3 CNH liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist eine Abweichung auf, wodurch die Shenzhen Jinjia-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich hingegen eine positive Differenz von +5,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung", wodurch Shenzhen Jinjia für diese Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger zunehmend verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Ebenso wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Shenzhen Jinjia-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.