Shenzhen Jinjia Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Das Shenzhen Jinjia Unternehmen weist ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 179 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Behälter & Verpackung" (KGV von 0) als ähnlich durchschnittlich gilt. Folglich erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 64,86 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der Shenzhen Jinjia-Aktie hindeutet. Jedoch zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis, dass die Aktie überkauft ist. Somit erhält Shenzhen Jinjia eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Shenzhen Jinjia war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Positive Themen prägten die Diskussion an fünf Tagen, während negative Kommunikation an zwei Tagen überwog. Aktuell gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Shenzhen Jinjia-Aktie mit einem Kurs von 5,37 CNH derzeit -6,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird eine "Schlecht"-Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei -16,61 Prozent liegt.

Insgesamt erhält die Aktie also gemäß der fundamentalen Kriterien, des RSI, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse eine eher neutrale bis schlechte Bewertung.