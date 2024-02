Shenzhen Jinjia Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "ClimateRock":

Die Shenzhen Jinjia befindet sich derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses in einer schlechten Position. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,05 CNH, während der Kurs der Aktie bei 4,62 CNH liegt, was einer Abweichung von -23,64 Prozent entspricht. Dies wird als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 5,16 CNH, was einer Abweichung von -10,47 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie demnach als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger zu Shenzhen Jinjia in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Shenzhen Jinjia liegt bei 33,04, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 59,87, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt somit zu einer Bewertung als "Neutral".

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen ein eher negatives Bild. Die Aktivität in Beiträgen und Diskussionen im Internet ist unterdurchschnittlich, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Stimmungsänderung für Shenzhen Jinjia war ebenfalls negativ, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie die Note "Schlecht" zugesprochen.