Shenzhen JingQuanHua Electronics Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Shenzhen Jingquanhua Electronics schüttet derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 0,52 Prozentpunkte (0,65 % gegenüber 1,17 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Shenzhen Jingquanhua Electronics mit 13,97 CNH derzeit -0,29 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -20,26 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Aktienkurs in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat die Shenzhen Jingquanhua Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,3 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus dieser Branche sind im Durchschnitt um -8,35 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -32,95 Prozent bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor hatte die Aktie eine mittlere Rendite von -14,04 Prozent im letzten Jahr, was einer Unterperformance von 27,27 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shenzhen Jingquanhua Electronics liegt bei 51,76, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 37,43 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Neutral".