Shenzhen JingQuanHua Electronics Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Shenzhen Jingquanhua Electronics hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine neutrale Einstufung erhalten, da sie derzeit eine Rendite von 0,36 % aufweist, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 % liegt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs "Schlecht" ist, da der GD200 des Wertes bei 20,11 CNH liegt, während der Kurs der Aktie bei 17,14 CNH liegt, was einer Abweichung von -14,77 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 18,89 CNH zeigt eine Abweichung von -9,26 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) erhält Shenzhen Jingquanhua Electronics eine "Neutral"-Einschätzung, da das aktuelle KGV 49 beträgt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Shenzhen Jingquanhua Electronics im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,39 Prozent erzielt hat, was 23,64 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt das Unternehmen 29,06 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.