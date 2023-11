Shenzhen JingQuanHua Electronics Aktie: Das ist die Höhe!

In den letzten zwei Wochen wurde über Shenzhen Jingquanhua Electronics besonders positiv in den sozialen Medien diskutiert. Das Anleger-Sentiment war an zehn Tagen positiv und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Shenzhen Jingquanhua Electronics mit -8,78 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von 17,32 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Shenzhen Jingquanhua Electronics mit 26,1 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die derzeitige Dividendenpolitik von Shenzhen Jingquanhua Electronics liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 0,61 Prozentpunkte (0,41 % gegenüber 1,02 %), weshalb die Dividendenpolitik als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit erhält als üblich. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Shenzhen Jingquanhua Electronics-Aktie.