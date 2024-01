Shenzhen JingQuanHua Electronics Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Shenzhen Jingquanhua Electronics liegt bei 60,14 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 56,93 und zeigt ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Im Branchenvergleich erzielte Shenzhen Jingquanhua Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,39 Prozent. Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" stiegen im Durchschnitt um 20,34 Prozent, was zu einer Underperformance von -30,73 Prozent für Shenzhen Jingquanhua Electronics führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,51 Prozent im letzten Jahr, und Shenzhen Jingquanhua Electronics lag 24,9 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger bei Shenzhen Jingquanhua Electronics in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den Diskussionen der vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Shenzhen Jingquanhua Electronics beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -0,67 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" entspricht. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".