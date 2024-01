Shenzhen JingQuanHua Electronics Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Jingquanhua Electronics liegt bei 49, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für "Elektronische Geräte und Komponenten" als durchschnittlich angesehen wird. Somit wird die Aktie von fundamentaler Seite weder als unter- noch überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite beträgt 0,36 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,01 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringfügigen Differenz erhält die Dividendenpolitik von Shenzhen Jingquanhua Electronics eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Diskussionen, während an zwei Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Jingquanhua Electronics bei 19,78 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 16,32 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -17,49 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 zeigt mit einem Abstand von -13,65 Prozent eine negative Entwicklung, weshalb die Gesamtbewertung hier ebenfalls "Schlecht" ausfällt.