Shenzhen JingQuanHua Electronics Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Shenzhen Jingquanhua Electronics-Aktie liegt derzeit bei 64, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 49,5 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Shenzhen Jingquanhua Electronics-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat die Shenzhen Jingquanhua Electronics-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -27,62 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie um 22,85 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Shenzhen Jingquanhua Electronics-Aktie liegt derzeit bei 0,36 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge im Zusammenhang mit dem Unternehmen ist jedoch gestiegen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Jingquanhua Electronics-Aktie für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.