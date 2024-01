Shenzhen Jieshun Science And Industry Aktie: Keine Panik!

Die Dividendenrendite von Shenzhen Jieshun Science And Industry liegt momentan bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,03 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" in dieser Kategorie. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Shenzhen Jieshun Science And Industry eine Rendite von 34,68 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite mit 14,7 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shenzhen Jieshun Science And Industry-Aktie sowohl einen neutralen Trend aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 11,08 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 11,42 CNH liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,54 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Shenzhen Jieshun Science And Industry zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".