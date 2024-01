Shenzhen Jieshun Science And Industry Aktie: Ist es das gewesen?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor hat Shenzhen Jieshun Science And Industry eine Rendite von 20,37 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 18,86 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier übertrifft Shenzhen Jieshun Science And Industry mit 1,52 Prozent die Branche. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Shenzhen Jieshun Science And Industry diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem auf die negativen Themen rund um Shenzhen Jieshun Science And Industry, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength-Index (RSI) das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert von Shenzhen Jieshun Science And Industry liegt derzeit bei 100, was auf eine Überkaufung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 69, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die Dividendenausschüttung von Shenzhen Jieshun Science And Industry liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt der Elektronische Geräte und Komponenten-Branche. Mit einer Differenz von 0,75 Prozentpunkten (0,27 % gegenüber 1,02 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".