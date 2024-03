Shenzhen Jieshun Science And Industry Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Shenzhen Jieshun Science And Industry-Aktie präsentiert sich in verschiedenen Bereichen als neutral. Bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0,27 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,26 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik als "Neutral". Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie bei einem Abstand von -15,5 Prozent zur 200-Tage-Linie als "Schlecht" eingestuft wird. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -3,72 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass Shenzhen Jieshun Science And Industry in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch ein Anstieg der negativen Themen zu verzeichnen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Aktie bekommt auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Shenzhen Jieshun Science And Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,08 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -12,22 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +11,13 Prozent für Shenzhen Jieshun Science And Industry. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie 15,37 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.