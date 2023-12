Shenzhen Jieshun Science And Industry Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine "überverkaufte" Situation hin, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein RSI von 51,75 führt bei der Shenzhen Jieshun Science And Industry zu einer Einstufung als "neutral". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,85 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Bewertung auf diesem Niveau hin. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden für die Bewertung von Shenzhen Jieshun Science And Industry analysiert. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "guten" Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und daher zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "gute" Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Jieshun Science And Industry liegt bei 85,42, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie erhält daher eine "neutral" Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Shenzhen Jieshun Science And Industry-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts bewertet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 10,97 CNH, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 12,1 CNH darstellt. Dies führt zu einer "guten" Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 11,44 CNH eine positive Abweichung, was zu einem weiteren "guten" Rating führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Jieshun Science And Industry-Aktie daher ein "gutes" Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.