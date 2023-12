Shenzhen Jiawei Photovoltaic Lighting Aktie: Das war abzusehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Jiawei Renewable Energy häufig diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ über Jiawei Renewable Energy gesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 1,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Jiawei Renewable Energy-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 246, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass die Jiawei Renewable Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -14,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt jedoch eine Abweichung von -4,34 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.