Shenzhen Jiawei Photovoltaic Lighting Aktie: Immer langsam!

Der Aktienkurs von Jiawei Renewable Energy verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,64 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen des Informationstechnologie-Sektors eine Überrendite von 5,11 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche liegt bei 1,79 Prozent, und Jiawei Renewable Energy übertrifft diesen Wert um 4,85 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiawei Renewable Energy beträgt derzeit 235, während vergleichbare Unternehmen in derselben Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken in Bezug auf Jiawei Renewable Energy war in den letzten Tagen neutral, wobei an einigen Tagen positive Themen überwogen, während an anderen Tagen eher negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der verstärkten Diskussion über negative Themen als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jiawei Renewable Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,56 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 5,1 CNH lag, was einer Abweichung von -8,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Jiawei Renewable Energy-Aktie aufgrund ihrer Leistung in der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.