Shenzhen Jiawei Photovoltaic Lighting Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Renewable Energy-Aktie von Jiawei hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, wobei an einem Tag positive Themen dominierten und an zwei Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf fundamentale Aspekte beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiawei Renewable Energy derzeit 235, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf fundamentalen Gesichtspunkten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 5,12 CNH der Jiawei Renewable Energy-Aktie mit -7,25 Prozent Entfernung vom GD200 (5,52 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 5,08 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,79 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Jiawei Renewable Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.