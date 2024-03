Shenzhen Jiawei Photovoltaic Lighting Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung für Jiawei Renewable Energy zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält Jiawei Renewable Energy daher in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 30,77, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Die RSI25, die die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt einen Wert von 43, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Jiawei Renewable Energy beträgt derzeit 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,59 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -10,71 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt eine Abweichung von +3,93 Prozent und daher eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Jiawei Renewable Energy insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.