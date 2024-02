Shenzhen Invt Electric Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Invt Electric derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,79 CNH, während der Kurs der Aktie bei 7,6 CNH um -22,37 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 7,74 CNH, was einer Abweichung von -1,81 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionen rund um die Shenzhen Invt Electric eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben auch ein Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation, jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte die Shenzhen Invt Electric in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,97 Prozent, was einer Underperformance von -17,05 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit -18,23 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.