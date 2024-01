Shenzhen Invt Electric Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Shenzhen Invt Electric betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 82,09 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Shenzhen Invt Electric in dieser Analysekategorie als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Shenzhen Invt Electric in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,62 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -3,08 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 3 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich und somit zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um Aktienkurse kann neben harten Fakten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum wurden untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufwies, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Allerdings deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Shenzhen Invt Electric in diesem Punkt die Gesamteinstufung als "Schlecht".