Shenzhen Investment Holdings Bay Area Developmentcny im Check!

Die technische Analyse der Shenzhen Investment Bay Area Development zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,64 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,36 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -17,07 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 1,33 HKD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von +2,26 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 26,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Shenzhen Investment Bay Area Development überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt also ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shenzhen Investment Bay Area Development ist neutral, da in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen besonders mit den negativen Themen rund um die Aktie beschäftigt hat.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.