Shenzhen Investment Holdings Bay Area Developmentcny Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Shenzhen Investment":

Die technische Analyse der Shenzhen Investment Bay Area Development-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,69 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,3 HKD, was einem Unterschied von -23,08 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, ergibt sich ein Wert von 1,35 HKD, der nahe dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral". Insgesamt erhält die Shenzhen Investment Bay Area Development-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Aktie einen Wert von 66,67, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird auch dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn wir den RSI auf 25 Tage ausdehnen, ergibt sich ein Wert von 62, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Shenzhen Investment Bay Area Development-Aktie war in den letzten Tagen neutral. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" auf Basis des Anleger-Sentiments. Auch in Bezug auf den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt kann die Shenzhen Investment Bay Area Development-Aktie somit als neutral eingestuft werden, sowohl aufgrund der technischen Analyse als auch aufgrund der Stimmung in den sozialen Medien.