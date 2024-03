Shenzhen Investment Holdings Bay Area Developmentcny Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Shenzhen Investment":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Shenzhen Investment Bay Area Development-RSI beträgt die Ausprägung 13,04, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 26,39, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse des aktuellen Kurses der Shenzhen Investment Bay Area Development zeigt, dass der Kurs mit 1,78 HKD +17,88 Prozent entfernt vom GD200 (1,51 HKD) liegt, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, beträgt 1,52 HKD, was einem Abstand von +17,11 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Shenzhen Investment Bay Area Development-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Themen wurden diskutiert, daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Die Diskussionintensität in Bezug auf Shenzhen Investment Bay Area Development zeigt eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls eine Bewertung als "Neutral".