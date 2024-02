Shenzhen Investment Holdings Bay Area Developmentcny Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Shenzhen Investment":

Die Shenzhen Investment Bay Area Development wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,55 HKD, während der Kurs der Aktie bei 1,42 HKD liegt, was einer Abweichung von -8,39 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 1,37 HKD, was einer Abweichung von +3,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Das Stimmungsbild bei Shenzhen Investment Bay Area Development hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, daher wird es als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Shenzhen Investment Bay Area Development liegt bei 40, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 48,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien deuten darauf hin, dass über Shenzhen Investment Bay Area Development in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Dies führte zu einer Einschätzung als "Gut" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich für Shenzhen Investment Bay Area Development eine Bewertung als "Gut" aufgrund des aktuellen Stimmungsbildes bei den Anlegern.