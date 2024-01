Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Aktie: Immer langsam!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Shenzhen Investment Bay Area Development als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI7-Wert für die Shenzhen Investment Bay Area Development-Aktie beträgt 42,86, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 liegt bei 37,84, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Investment Bay Area Development in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität im Internet hat langfristig zu einer mittleren Aktivität geführt, weshalb auch hier die Bewertung "Neutral" vorliegt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild entsteht.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Shenzhen Investment Bay Area Development-Aktie mit einer Entfernung von -13,58 Prozent vom GD200 (1,62 HKD) als "Schlecht"-Signal einzustufen. Der GD50 liegt bei 1,34 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,48 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.