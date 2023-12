Shenzhen Investment Bay Area Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Shenzhen Investment":

Die technische Analyse von Shenzhen Investment Bay Area Development ergibt ein neutrales Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren. Der gleitende Durchschnitt zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 1,67 HKD liegt, während der Schlusskurs bei 1,29 HKD liegt, was zu einer Abweichung von -22,75 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,34 HKD, was zu einer Abweichung von -3,73 Prozent führt und damit zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da der RSI7 bei 50 und der RSI25 bei 66,67 liegen. Diese Werte führen zu einer neutralen Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung wird ebenfalls als neutral eingestuft, da sowohl in den sozialen Medien als auch in den Kommentaren und Wortmeldungen in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich sind.

Zusammenfassend ergibt sich daher auf allen Ebenen eine "Neutral"-Einstufung für Shenzhen Investment Bay Area Development.