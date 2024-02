Shenzhen Investment Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Shenzhen Investment":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine Überkaufsituation hin, während ein niedriger RSI auf einen überverkauften Titel hinweist. Bei Shenzhen Investment wird der RSI für 7 und 25 Tage betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 44,44 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 54,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es zuletzt keine starken positiven oder negativen Ausschläge in Bezug auf Shenzhen Investment. Die Diskussionen hatten insgesamt keinen signifikanten Einfluss auf das Anleger-Sentiment, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Shenzhen Investment liegt bei 1,28 HKD, während der Aktienkurs bei 1,1 HKD liegt, was zu einer Abweichung von -14,06 Prozent führt und somit eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,1 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

In den sozialen Medien gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Shenzhen Investment in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Intensität und Häufigkeit der Diskussionen.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Shenzhen Investment.