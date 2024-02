Shenzhen Investment Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Shenzhen Investment":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Shenzhen Investment liegt dieser bei 12,5, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf 45,65 beläuft, führt zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Shenzhen Investment in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Investment derzeit bei 1,27 HKD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 1,12 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage hat hingegen einen Stand von 1,1 HKD, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral". Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Betrachtung von Kommentaren auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese neutral waren. In den letzten Tagen wurden auch vor allem neutrale Themen rund um Shenzhen Investment diskutiert, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt lässt sich daher feststellen, dass Shenzhen Investment hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.