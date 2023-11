Shenzhen Investment Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Shenzhen Investment":

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Bewertung von Aktien. In letzter Zeit war die Aktie von Shenzhen Investment ein häufig diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Es gab keine besonders positiven oder negativen Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit Shenzhen Investment befasst. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Untersuchung der Aktie von Shenzhen Investment zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shenzhen Investment weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Bewertung.

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Shenzhen Investment beläuft sich auf 55,56, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, ergibt eine Einstufung als "Neutral" mit einem Wert von 54,9. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Shenzhen Investment derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,37 HKD, während der Kurs der Aktie bei 1,12 HKD liegt, was einer Abweichung von -18,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) ergibt eine Abweichung von -6,67 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.