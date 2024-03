Shenzhen Investment Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Shenzhen Investment":

Die Aktie von Shenzhen Investment wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihrer Kommunikation im Netz analysiert. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden dabei als neutral eingestuft. Auch die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in letzter Zeit eher neutral. Die Bewertung des Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 und 25 Tage ergab ebenfalls ein neutrales Rating. In Bezug auf die technische Analyse wurde festgestellt, dass die 200-Tage-Linie der Shenzhen Investment-Aktie negativ ist, was auf einen Abstand von -17,6 Prozent zum Aktienkurs hindeutet. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt mit einer Differenz von -5,5 Prozent ein schlechtes Signal. Insgesamt wird die Aktie von Shenzhen Investment aufgrund dieser Analysen als neutral bewertet.