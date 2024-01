Shenzhen Das Intellitech Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Shenzhen Das Intellitech beträgt das aktuelle KGV 42, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Somit ist Shenzhen Das Intellitech aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Die Redaktion bewertet die Aktie in dieser Kategorie daher als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Shenzhen Das Intellitech mit einer Ausschüttung von 1,88 % deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0,63 % für IT-Dienstleistungen. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut".

Der Aktienkurs von Shenzhen Das Intellitech hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,12 % erzielt, was 22,2 % unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 15,04 %, und Shenzhen Das Intellitech liegt aktuell 24,16 % unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Das Intellitech in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wider, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung.