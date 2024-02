Shenzhen Das Intellitech Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Canadian Tire":

Der Aktienkurs von Shenzhen Das Intellitech hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -41,09 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -20,28 Prozent verzeichnete, liegt das Unternehmen mit 20,81 Prozent deutlich darunter. Dadurch erhält Shenzhen Das Intellitech in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3,34 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,98 CNH liegt, was einem Unterschied von -10,78 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 3,04 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-1,97 Prozent Unterschied). Dadurch erhält die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shenzhen Das Intellitech eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies und die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Daher erhält das Unternehmen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.