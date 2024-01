Shenzhen Das Intellitech Aktie: In Lauerstellung

Shenzhen Das Intellitech hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,88 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0,63 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Shenzhen Das Intellitech-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens beträgt derzeit 42, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "IT-Dienstleistungen"-Branche weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Shenzhen Das Intellitech-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 3,52 CNH auf den aktuellen Kurs von 3,31 CNH, was einer Abweichung von -5,97 Prozent entspricht. Die Aktie erhält jedoch ein "Neutral"-Rating, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet und feststellt, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Shenzhen Das Intellitech eine Performance von -9,12 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 17,06 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -26,18 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Shenzhen Das Intellitech um 23,1 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.