Shenzhen Das Intellitech Aktie: Aus und vorbei!

In den letzten 12 Monaten verzeichnete das Unternehmen Shenzhen Das Intellitech eine Performance von -9,12 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche eine Underperformance von -27,05 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Rendite des Unternehmens um 21,61 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Shenzhen Das Intellitech gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was insgesamt zu einem positiven Stimmungsbild führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 42,41 ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shenzhen Das Intellitech aktuell bei 3,57 CNH verläuft und die Aktie daher die Einstufung "Schlecht" erhält. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt jedoch nur +1,84 Prozent, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.