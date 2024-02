Shenzhen Inovance Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Shenzhen Inovance liegt bei 14,4 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 46,6 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung von "gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Shenzhen Inovance eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Shenzhen Inovance beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -0,98 Prozent zum Branchendurchschnitt der Maschinenbranche darstellt. Daher erhalten die Dividendenpolitik von Shenzhen Inovance eine "neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Inovance bei 27,03, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.