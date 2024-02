Shenzhen Inovance Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, so die Anleger. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Allerdings haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenzhen Inovance unterhalten. Das hat zur Folge, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Inovance liegt bei 27,03, was auf den ersten Blick als relativ preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Durchschnitt der Vergleichsbranche zeigt sich, dass die Aktie auf ähnlichem Niveau liegt. Die genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 0. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Shenzhen Inovance mit 0,66 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent in der Branche "Maschinen". Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, da der RSI der Shenzhen Inovance bei 17,24 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" erhält. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit "Gut" eingestuft.

