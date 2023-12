Shenzhen Inovance Aktie: Die Bären zittern!

Der Aktienkurs von Shenzhen Inovance hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -10,52 Prozent verzeichnet, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,39 Prozent aufweist, liegt Shenzhen Inovance mit 10,91 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Shenzhen Inovance in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Shenzhen Inovance ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 14,85, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 48,74 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Shenzhen Inovance von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit eine "Gut"-Einstufung für Shenzhen Inovance.