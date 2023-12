Shenzhen Inovance Aktie: Anleger aufgepasst!

In den letzten Tagen war die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Gespräche über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Shenzhen Inovance. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments ab.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen ergibt sich, dass die Aktie von Shenzhen Inovance im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,92 Prozent erzielt hat. Im Branchenvergleich ("Industrie") liegt die Aktie damit 9,23 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,7 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -1,08 Prozent, und Shenzhen Inovance liegt aktuell 8,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse der Shenzhen Inovance-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 65,42 CNH für den Schlusskurs liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 60,38 CNH (-7,7 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. In diesem Fall liegt der letzte Schlusskurs (62,75 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,78 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shenzhen Inovance-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Shenzhen Inovance im Vergleich zur Branche Maschinen eine Dividendenrendite von 0,53 % aus, was 0,96 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 1,49 % ist. Aufgrund dieser geringfügig niedrigeren Rendite wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen.