Shenzhen Information-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

In den letzten zwei Wochen wurde Shenzhen Information von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass in Bezug auf dieses Unternehmen positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Shenzhen Information als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 36,54 und der RSI25 bei 51,22, was für beide Zeiträume zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Eine technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shenzhen Information bei 8,66 CNH verläuft. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs bei 9,12 CNH lag und somit einen Abstand von +5,31 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 8,96 CNH, was einer Differenz von +1,79 Prozent und somit einem neutralen Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Shenzhen Information im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Kommunikationsausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,02 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 1,02 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.